Intorno alle 17 di questo pomeriggio un camion ha urtato contro una vettura, che è finita di traverso tra le due corsie all'altezza del ponte ferroviario di Ognina, nei pressi del centro Ulisse. Coinvolti anche alcuni motorini che, probabilmente, non sono riusciti a frenare in tempo a causa del sinistro. Sul posto è intervenuto un mezzo del 118 e la polizia municipale per i rilievi del caso. Traffico rallentato in entrambe le direzioni