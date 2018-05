Incidente stradale in piazza Stesicoro, scontro tra moto e bus | VIDEO

Intorno alle 13 un motociclista è stato travolto in piazza Stesicoro, all'incrocio con via Etnea, da un bus turistico in transito verso Corso Sicilia. L'uomo è stato medicato sul posto riportando delle escoriazioni all'apparenza non gravi