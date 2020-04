Intervista al consigliere Anastasi: "Riunire consiglio, Giunta e parlamentari per affrontare la crisi"

Il consigliere comunale Sebastiano Anastasi e presidente della commissione consiliare Servizi Sociali ha risposto alle domande sulle criticità emerse nelle procedure di assegnazione dei buoni spesa. Difficoltà che, secondo Anastasi, sono state affrontate in maniera adeguata grazie all'utilizzo degli strumenti informatici e con uno sforzo significativo dei dipendenti. "Le lamentele per i ritardi sono legittime - ha commentato Anastasi - ma non bisogna cercare a tutti i costi il malaffare dove, oggettivamente non c'è". Per continuare ad affrontare la crisi, secondo Anastasi, sarebbe utile "riunire consiglieri, giunta e i parlamentari in un tavolo comune".

