Sant'Agata 2020, Tomasello: "La legalità sarà il nostro vessillo" | Video

Pugno duro contro chi non rispetta le regole: la condanna preventiva di qualsiasi episodio di violenza, anche solo verbale, farà seguito a delle riunioni con i vari comitati, per fare in modo che la processione si svolga senza incidenti. La mente corre a quanto accaduto lo scorso sei febbraio, in occasione della salita di via Sangiuliano. A causa del mancato rispetto delle regole sulla sicurezza, il capovara Claudio Consoli è stato costretto ad annullare uno dei momenti più caratteristici della tre giorni di fede e folklore. Seguirono animate proteste da parte dei "devoti" più scalmanati, che furono definiti senza esitazione "delinquenti" da Monsignor Barbaro Scionti, nel suo severo discorso pronunciato davanti la cattedrale di Sant'Agata. Consoli e Scionti finirono persino sotto scorta, come disposto dal Prefetto per ragioni di sicurezza.

Riccardo Tomasello su questo punto è inflessibile. "Da subito partiranno delle riunioni con tutte le associazioni che fanno parte della Festa di Sant'Agata - spiega - per fare in modo che le regole siano rispettate. Cercheremo di allontanare chi, con le sue azioni, sporca l'onore della nostra città per far si che le celebrazioni e la processione si svolgano serenamente". Massimo riserbo sulle misure che saranno adottate, ma un aiuto concreto potrebbe venire anche dalla tecnologia ed in particolare dai servizi di geolocalizzazione attivi su tutti i moderni dispositivi di comunicazione.