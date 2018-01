Il team “Eco-Hybrid Katane” dell’Università di Catania è stato selezionato per il secondo anno di fila per partecipare alla “Shell Eco-Marathon Europe” di Londra con il progetto "Etna-Revo 2.0". Si tratta di una competizione internazionale in cui i migliori studenti si sfidano nella creazione di un veicolo ecologico con motore ibrido

Gli studenti del team "Eco Hybrid Katane" dell'univesità di Catania con la vettura dello scorso anno