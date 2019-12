L'invasione delle "Sardine" a Catania | Video

Un'invasione festosa: musica e canti, con un'accattivante versione di "come è profondo il mare", e balli e slogan contro "fascismo, razzismo e contrario al populismo e a ogni discriminazione". E i cartelli che stanno facendo il loro 'giro d'Italia' come 'Catania non si lega, no ai pieni poteri'