La Federazione Italiana Pallavolo lancia l'allarme sull'utilizzo delle palestre scolastiche | Video

La Federazione Italiana Pallavolo lancia l'allarme sull'utilizzo delle palestre scolastiche in carico alla Città Metropolitana di Catania. "Le Società sportive - dichiara Giuseppe Gambero, Presidente del comitato territoriale etneo - stanno ricevendo in questi giorni comunicazioni da parte dei dirigenti scolastici di molti istituti della provincia riguardo l'utilizzo delle palestre scolastiche che non potrà più essere garantito perchè l'utilizzo delle stesse sarà destinato per implementare le aule e per potere garantire il regolare svolgimemto dei programmi didattici". "Riteniamo urgente aprire un tavolo di concertazione con le Istituzioni preposte al fine di individuare possibili alternative, come ad esempio gli spazi del Centro Fieristico Le Ciminiere da destinare agli Istituti che hanno difficoltà nel reperimento di spazi idonei dove poter ospitare i propri alunni nel rispetto del DPCM. Confidiamo nel senso di responsabilita da parte di tutti gli interlocutori per la risoluzione della questione che se non affrontata in modo costruttivo metterebbe a rischio oltre che l'attività di base ed il regolare svolgimento dei campionati anche numerosi posti di lavoro", conclude Gambero.