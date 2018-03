La "Grande Ola di buio" del Wwf arriva anche a Catania | VIDEO

Pedalate per il clima anche a Catania, Padova, Torino, Vicenza, da Ostiglia a Revere di Borgo Mantovano, Bologna, Rovigo (lungo Adige) Forlì, Livorno, Terracina, Chieti, Pescara, Teramo, Lanciano, Napoli, Brindisi, Lecce, Potenza, Alghero grazie alla collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Amanti della Bicicletta)

Per l' Earth Hour 2018, in progamma il 24 marzo, il Wwf lancia uno spot d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i cuccioli. L’orso polare, a rischio di estinzione ed in pericolo a causa del cambiamento climatico, nel video, arricchito dal doppiaggio di Stefano Accorsi e dalle musiche di Paolo Buonvino, è in carne, ossa e pixel. Infatti è stato creato digitalmente da EDI per raccontare la condizione precaria della specie e, soprattutto della sua “casa” che si sta letteralmente sciogliendo.