Il cane paralitico Lazzaro "risorge" grazie ai volontari | Video

Arrivato nel rifugio nel mese di marzo, Lazzaro era ridotto una larva, con ernie, piaghe da decubito e diversi traumi. Grazie alle amorevoli cure degli ultimi mesi questo 'guerriero' è riuscito a rimettersi in piedi, un po' come il personaggio biblico con cui condivide il nome. Il cane potrà tornare a muoversi grazie ad un carrellino, come è possibile vedere nelle immagine pubblicate sui social: "Adesso con il carrellino sarà molto più facile per noi accudirlo e lui potrà godere delle sue breve passeggiatine con la sua grande Ferrari". Una grande vittoria per Lazzaro e anche per Alfia e Angelo Scuderi, i gestori dell'Oasi, che in questi mesi si sono presi cura dell'animale quotidianamente, documentando con costanza sulla pagina Facebook la lenta ripresa del cane attraverso foto e video. Il carrellino su misure per Lazzaro è stato realizzato da un artigiano siciliano.