Mare e disabilità, l'appello di Life Onlus: "Dateci una barca sequestrata ai clandestini" | VIDEO

L'associazione Life Onlus permette a molti disabili di ritornare in mare, superando gli ostacoli dovuti ad incidenti o malattie. E' il caso di Francesco Falcone, ex pescatore subacqueo, divenuto tetraplegico a causa di una embolia che lo ha costretto a vivere sulla sedia a rotelle. Per continuare la loro opera, i volontari hanno bisogno di una imbarcazione ed hanno provato, senza successo, a chiedere in affidamento uno dei tanti scafi sequestrati alle organizzazioni criminali che organizzano i viaggi dei migranti cladestini