Luca Parmitano telefona alle "azzurre" della pallavolo: la loro maglia è nello spazio | Video

Una video telefonata dallo spazio ha messo in contatto ieri Luca Parmitano, il comandante catanese della Stazione Spaziale Internazionale, e la nazionale azzurra femminile di pallavolo. Nella sede federale, il presidente Pietro Bruno Cattaneo, il vice presidente Adriano Bilato, il ct Davide Mazzanti e le azzurre Beatrice Parrocchiale e Carlotta Cambi hanno avuto giovedì l'onore e il piacere di conversare con l'astronauta italiano, impegnato nella missione ''Beyond''. Per oltre quaranta minuti, Parmitano è rimasto in collegamento, mostrando l'interno della Stazione Spaziale Internazionale e raccontando com'è la vita nello spazio. Le azzurre hanno avuto modo di porre diverse domande all'astronauta Esa, che a sua volta ha dimostrato ancora una volta il grande interesse verso la nazionale femminile di pallavolo. Il video-collegamento, infatti, è il frutto della forte partnership stretta nel 2019 dalla Fipav con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea.

Il 20 luglio dello scorso anno, insieme a Luca Parmitano, è partita alla volta della Stazione Spaziale Internazionale la maglia delle azzurre, vincitrici nel 2018 dell'argento al Campionato Mondiale. Durante l'ultima estate l'astronauta Esa ha poi più volte incoraggiato dallo spazio, tramite social network, le ragazze di Mazzanti seguendole sia nella qualificazione olimpica di Catania, sia nei Campionati Europei in Turchia. Alla fine del collegamento, le azzurre e Luca Parmitano si sono promessi a vicenda, una volta conclusa la missione spaziale, di incontrarsi dal vivo. In quell'occasione l'astronauta italiano riconsegnerà la maglia azzurra portata nello spazio, indossata nella sesta puntata della web serie ideata da ASI in occasione della missione Beyond. Le vice campionesse mondiali avranno così l'opportunità di conoscere un personaggio che sta rendendo orgogliosa tutt'Italia, come sottolineato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno.