Di Maio a Catania: "Modificherò legge Fornero e subito reddito di cittadinanza" | VIDEO

"Interverremo subito per superare il Jobs act che ha precarizzato il lavoro, perché il lavoro ci vuole per tutti e deve essere dignitoso, non ci possono essere stipendi da fame. Modificheremo anche la legge Fornero, per permettere agli italiani di andare in pensione ad una età giusta". Lo ha detto Luigi Di Maio in un comizio a Catania a sostegno del candidato sindaco del M5s Giovanni Grasso