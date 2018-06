Ritorna "Mare sicuro", controlli della capitaneria dal 15 giugno al 15 settembre | VIDEO

La capitaneria di porto metterà in atto una serie di controllo incrociati, sia in mare che a terra, per garantire la sicurezza ai bagnanti ed ai diportisti, oltre che a tutti coloro che svolgono attività marittime. Le imbarcazioni potranno beneficiare del "bollino blu" una volta eseguita con successo una prima ispezione