Mascali, nuovi controlli sulla differenziata e bonifica in via Patanè | VIDEO

ono ripresi all'alba nel territorio mascalese i controlli a sorpresa disposti dal sindaco Luigi Messina e dall’assessore all'ecologia Alberto Cardillo, unitamente ad una task force con il supporto della polizia municipale. Dopo i controlli eseguiti nelle scorse settimane in centro, nuove verifiche – anche sulla scorta di alcune segnalazioni - sono scattate lungo le popolose via Immacolata, via Verga e strade attigue e a Fondachello, la via Spiaggia. In particolare i controlli odierni hanno l’obbiettivo di verificare che nei sacchetti del materiale non differerenziabile non vi fossero invece materiali riciclabili. Anche in questo caso sono stati rinvenuti, sul ciglio della strada, rifiuti di vario genere, che deturpano il decoro urbano in zone, oltretutto, ad alta densità abitativa, turistica e veicolare. “Ci sono ancora tanti cittadini che non hanno ben compreso che non è tollerabile la produzione di tanti rifiuti non differenziati, e non possiamo permettere che il prezzo sia pagato anche dai tanti che fanno correttamente la differenziata. Nel corso del sopralluoghi che proseguono ad oltranza su tutto il territorio – afferma l'assessore Cardillo- sono stati identificati i potenziali trasgressori; a tal proposito, la polizia municipale effettuerà tutti gli accertamenti del caso, al fine di sanzionare i responsabili di questi attacchi all'ambiente”