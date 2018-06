Celeste e Roberta spose, la loro risposta al Ministro Fontana: "E' questione di rispetto" | VIDEO

La prima romana, la seconda catanese. Si sono sposate a Valverde e a CataniaToday raccontano l'inizio della loro storia, le difficoltà di un matrimonio sfidando il no dei loro genitori, il loro desiderio di formare una famiglia senza avere figli perchè come spiegano "è una scelta che abbiamo fatto insieme". "Se subiamo noi gli attacchi, abbiamo le spalle larghe ormai. Ma ad un bambino, non potrei tollerarlo", spiega Celeste.