McDonald's riapre con asporto e McDrive, ed è subito fila | Video

McDonald's riapre le sue porte in Sicilia con i servizi McDrive e di asporto, dopo "aver adottato scrupolosamente tutte le misure di sicurezza e di igiene per garantire ai propri dipendenti e consumatori la tutela della propria salute". Sono 3 i punti vendita che tornano attivi a Catania e, già ieri sera, lunghe file di auto come in questo video di Alessio Anfuso che sta girando sui social. Qui siamo nel McDrive di via Passo Gravina