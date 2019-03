Il Ministro Grillo su ospedale San Marco: "Non voglio che sia una cattedrale nel deserto"

In merito all'ospedale San Marco, il Ministro Giulia Grillo ha dichiarato: " E' una bellissima struttura e non voglio che sia una cattedrale nel deserto come spesso accade in Sicilia. E' costata più di 100 milioni di euro, un investimento importante fatto con i fondi europei. Entro la fine di marzo, il direttore generale mi ha assicurato che sarà attivata la prima parte, quella materna infantile. Ma è fondamentale attivarlo tutto".

Attendere un istante: stiamo caricando il video...