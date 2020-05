Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I ciclisti catanesi chiedono piste ciclabili "d'emergenza" e accesso libero al porto | Video

Dal 2018 non è più possibile attraversare il lato ovest del porto di Catania in bici o a piedi per raggiungere la Plaia. Catania Mobility Lab chiede che la riapertura del varco doganale e la creazione di piste ciclabili che possano aiutare a mantenere il distanziamento sociale i questa fase post-emergenza Covid