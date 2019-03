Incendio nella notte a Riposto, un uomo muore asfissiato | Video

La sala operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania è stata allertata nella tarda serata di ieri per un incendio sviluppatosi all'interno di un'abitazione in via Duca degli Abruzzi, angolo via Pace, a Riposto.

La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto era già impegnata per un intervento di soccorso a Zafferana Etnea, pertanto, si è reso necessario l'invio sul posto della squadra del distaccamento di Acireale. Inviati a supporto anche un carro aria e un'autobotte della sede centrale di Catania.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno dovuto forzare il cancello di accesso all'abitazione e, constatato che l'incendio era in una fase generalizzata ed i locali erano completamente invasi dal fumo, hanno tempetivamente iniziato le operazioni di spegnimento, evitando che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine, e quelle di verifica dell'eventuale presenza di persone all'interno.

All'interno dell'appartamento in fiamme i vigili del fuoco hanno trovato e tratto in salvo un uomo di nazionalità francese e residente a Riposto, gravemente intossicato dalla notevole quantità di fumo sviluppato dall'incendio e lo hanno consegnato ai sanitari del Servizio 118 presenti sul posto. Successivamente, è stato comunicato il decesso della persona, un 70enne francese. Sul posto erano presenti, per quanto di competenza, anche i carabinieri del locale comando di stazione.