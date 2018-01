Il municipio aperto piace a catanesi e turisti: le immagini dell'ultima edizione | VIDEO

Il sindaco Bianco, "è una gioia vedere questi miei concittadini scoprire il Municipio, che molti non avevano mai visto. Ho intenzione di ripetere frequentemente questa apertura anche negli altri mesi dell'anno"

Sono stati anche oggi numerosi i visitatori del Palazzo degli elefanti per il Municipio aperto, iniziativa voluta dal sindaco di Catania Enzo Bianco che è sempre stata confortata da un considerevole afflusso di cittadini e turisti attirati dalla possibilità di ammirare le opere d'arte del Municipio e ascoltare musica di qualità.

"Anche in questa domenica di sole - ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco - centinaia e centinaia di persone si sono avvicendate nel Palazzo degli elefanti aperto ai cittadini, alle famiglie e anche a tanti turisti che incredibilmente sono a Catania anche nel mese di gennaio. Devo dire che è una gioia vedere questi miei concittadini scoprire il Municipio, che molti non avevano mai visto. Ho intenzione di ripetere frequentemente questa apertura anche negli altri mesi dell'anno, per consentire ai Catanesi di conoscere la storia della loro città, un Palazzo municipale che è in realtà un museo e che è la casa di tutti i cittadini. C'erano come detto molte famiglie e tanti bambini. E sono felice di averli accolti personalmente come occorre fare quando si ama la propria città". Come sempre molto seguite le visite alla scoperta del Palazzo, un'autentico scrigno di tesori, organizzate grazie all'accordo tra l'Assessorato alla Cultura e l'Associazione guide turistiche Catania presieduta da Giusy Belfiore, che ha illustrato le opere d'arte i colleghi Giulia De Marco, Elfi Mayer, Antonio Scalisi e Annalisa Tavasci. Particolarmente apprezzate dai turisti le grandi tele di Giuseppe Sciuti che fanno parte della mostra permanente del pittore risorgimentale.