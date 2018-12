Bus Amt gratis nei weekend dall'8 al 23 dicembre | VIDEO

È stata presentata questa mattina, nell'ex rimessa Amt di via Plebiscito la Campagna di Natale 2018 dell'Azienda Metropolitana Trasporti. Una Campagna che promuove la riscoperta dei valori tradizionali legati alle festività, come spiegato dal cda di Amt, nelle persone del presidente Giacomo Bellavia e del consigliere Serena Spoto. La Campagna, interamente finanziata con sponsorizzazioni private sarà veicolata attraverso un circuito di affissioni e sui pannelli laterali delle vetture, nonché declinata nel ticket di viaggio giornaliero acquistabile durante il periodo.

Un presepe itinerante è stato allestito per l'occasione, con il contributo di Amas, Associazione Mediterranea Autobus Storici, all'interno di una vettura storica di proprietà di quest'ultima. A partire da domani e fino al 28 dicembre, il bus porterà il simbolo religioso per eccellenza tra le sei municipalità della città coinvolgendo così adulti e bambini.

"L'iniziativa del Presepe itinerante - ha commentato il presidente Bellavia - è importante perché avvicinerà, sopratutto i più giovani, alla nostra tradizione. Metteremo inoltre in campo una serie di iniziative volte a promuovere l'utilizzo dei mezzi pubblici durante il periodo. Tra queste - ha continuato il presidente - la possibilità, per tutti i cittadini catanesi, di accedere gratuitamente al mezzo pubblico, il sabato e la domenica, dall'8 al 23 dicembre. Un segnale importante per i cittadini che consente loro di muoversi in città senza auto e quindi senza congestione di traffico, attraverso un servizio pubblico che stiamo cercando di far diventare sempre più efficiente e puntuale".

A commentare l'iniziativa, anche il consigliere Amt, Serena Spoto. "Quest'anno il presepe itinerante girerà tutte le circoscrizioni. con particolare attenzione ai figli dei detenuti della casa circondariale di Bicocca, in collaborazione con la Croce Rossa di Catania sosteremo davanti al piazzale antistante il carcere di Bicocca per allietare l'attesa dei bambini".