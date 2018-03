Presentata a Catania la nuova Nissan Leaf, l'auto elettrica del futuro | VIDEO

La nuova Leaf è il veicolo elettrico più all’avanguardia e accessibile sul mercato

Presso il Palazzo Biscari di Catania è stata presentata da Nissan Comer Sud il futuro dell’Intelligent Mobility: Nuova Nissan Leaf, 100 per cento elettrica. Riesci ad immaginare un’auto così innovativa da essere utile anche quando è ferma? Scopri che tutto è possibile seguendo il Nissan Intelligent Mobility Tour con la Nuova Nissan #Leaf! Dal 27 Febbraio al 4 Marzo, Nissan Italia ha scelto Catania come unica tappa in Sicilia, presso Piazza Università, con un’esposizione itinerante allestita all’interno di un’avveniristica teca pensata appositamente per rendere il tuo primo contatto con la Nuova Nissan Leaf ancora più emozionante, interattivo e semplicemente incredibile. Immagina un’auto così intelligente da proteggerti dagli errori alla guida. Un’auto che sappia guidare per te e insieme a te quando sei nel traffico.

O parcheggiare da sola, sollevandoti da ogni stress. Oggi per Nissan l’evoluzione continua ed ha un nuovo nome: Nissan Leaf, la nuova generazione dell'auto 100 per cento elettrica a zero emissioni. La nuova Nissan Leaf è stata completamente riprogettata rispetto alla generazione precedente e ora, tra l’altro, offre un’autonomia maggiore (batteria da 40 kWh), un design più dinamico e raffinato e, per la prima volta in assoluto, tecnologie di assistenza avanzata alla guida abbinate a nuove funzioni di connettività. La nuova Leaf è il veicolo elettrico più all’avanguardia e accessibile sul mercato, oltre che l’icona della Nissan Intelligent Mobility, che si propone di ridefinire il modo in cui i veicoli vengono guidati, alimentati e integrati nella società. E’ più entusiasmante, connessa e piacevole da guidare di qualunque altro veicolo elettrico di massa mai prodotto.