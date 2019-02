Foti Auto presenta la nuova Range Rover Evoque | Video

E' stata presentata in anteprima a Catania, presso la concessionaria Foti Auto, la nuova Range Rover Evoque, auto di punta della storica azienda inglese. La Evoque 2019 è lunga 437 cm e ha fiancate con superfici più levigate rispetto al passato. Il tetto è piatto e discendente verso la coda, così come i vetri laterali, ma arrivano nuove maniglie delle portiere a scomparsa, i fanali posteriori incassati ed un nuovo fregio al di sotto degli specchietti. I fari anteriori sono disponibili sia a led che di tipo matrix, con dei coni d’ombra per non abbagliare chi guida in senso contrario. A breve la concessionaria Foti Auto si trasferirà a Misterbianco, rinnovandosi completamente. La vettura potrà essere vista in store a partire dai prossimi giorni.

Un momento della presentazione presso Foti Auto