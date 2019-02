In una delle conversazioni intercettate si sollecitava così l’interlocutore a reperire la somma di denaro dovuta per la droga: “Dicci che si vendono anche alle loro madri…”. In altra circostanza, dopo aver parlato con un giovane che manifestava dubbi sulla somma da consegnare per la chiusura di un vecchio conto, si faceva ripassare al telefono il cugino e con tono perentorio gli diceva: “Sbattilo al muro direttamente”.