Operazione "Differenziata", le intercettazioni | VIDEO

Tutti e 4 gli indagati sono accusati, in concorso tra loro, di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e turbata libertà degli incanti per fatti attinenti la procedura di gara per il servizio di raccolta, spazzamento e trasporto rifiuti nel Comune di San Pietro Clarenza.