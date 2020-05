Operazione 'Shoes', il procuratore Zuccaro: "Stroncata attività illecita da profitti milionari"

“Stroncare questo tipo di attività illecita che assicura profitti in misura ingente alle organizzazioni criminali è di fondamentale importanza sempre – ha spiegato il procuratore Carmelo Zuccaro - ma lo è tanto più in questo periodo caratterizzato da una crisi economica che colpisce le famiglie i lavoratori e le imprese. Le imprese che hanno difficoltà soprattutto in termini di liquidità e risorse economiche e possono facilmente diventare preda delle organizzazioni criminali che non hanno questo tipo di problemi”.