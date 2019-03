Operazione "Zeta", la telefonata estorsiva: "Abbessa 100 mila euro, se no facciamo saltare tutto in aria" | Video

Le indagini hanno preso le mosse dalla denuncia presentata nel mese di giugno 2016 da uno dei titolari della società avente quale oggetto la gestione di un parcheggio nei pressi dell’aeroporto Fontanarossa “Vincenzo Bellini” di Catania, il quale ha dichiarato di avere ricevuto una telefonata estorsiva nel corso della quale una voce anonima, in dialetto catanese, gli intimava: ”abbessa - prepara, n.d.r. - 100.000,00 euro, se no facciamo saltare tutto in aria, oppure cercati l’amico!”