Ricette per Natale: il panettone salato | Video

Il panettone salato è una variante del classico dolce milanese, sempre più sdoganato dalla stagionalità e adesso in voga anche fuori periodo. Si può realizzare a casa, con qualche accortezza, partendo da un buon impasto preliminare con lievito madre, ed aggiungendo poi a piacere gli ingredienti per condirlo. Si differenzia dal panettone gastronomico per la lievitazione e la difficoltà di esecuzione: mentre per il primo occorrono solamente tre ore, in questo caso ne bastano "appena" 24