Il sindaco ha parlato dinanzi al civico consesso del Patto per Catania. Un insieme di misure e di fondi per la città destinati a diverse opere. La volontà dell'amministrazione Pogliese è destinare i fondi previsti per la mantellata del porto, circa 44 milioni di euro, ad altri scopi come ad esempio l'edilizia popolare per affrontare l'emergenza abitativa.