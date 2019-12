Sit in dei pensionati in Prefettura: non si arriva a fine mese | Video

Cgil, Cisl e Uil hanno manifestato in maniera unitaria sotto la Prefettura di Catania, per chiedere ancora una volta l'innalazamento degli standard minimi per i pensionati catanesi. Molti aiutano con la somma ricevuta dallo Stato anche i propri familiari, pur essendo a malapena in grado di far fronte alle proprie necessità