"Perdita d'acqua in strada da 10 giorni", la segnalazione di una lettrice | VIDEO

La segnalazione di una lettrice che, con un video, documenta la copiosa perdita d'acqua che interessa da diversi giorni via Anastasio a Catania. "Da diversi giorni, esattamente 10, c'è questa situazione - scrive Valeria Salemi - tutta la strada è costantemente bagnata con tutti i rischi che ne conseguono. Abbiamo chiamato la Sidra e hanno detto che non è di loro competenza, stessa risposta dalla Sogea. Ci siamo rivolti ai Vigili urbani che hanno detto che possono solo fare una segnalazione. Poi abbiamo chiamato svariati numeri del comune come la manutenzione stradale ma niente, tutti ci rispondono che una delle due società deve risolvere il problema: insomma uno scaricabarile vero e proprio".