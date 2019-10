Piazze di spaccio a Picanello, le immagini dell'operazione

L'operazione dei carabinieri del Comando provinciale etneo ha portato alla cattura di 12 persone indagate per associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti. L'indagine ha così consentito di disarticolare due piazze di spaccio operanti in autonomia ma a poca distanza una dall'altra nello storico quartiere di Picanello, noto per la presenza radicata di gruppi criminali legati a Cosa nostra. Secondo i carabinieri il quartiere era "una delle mete privilegiate, nell'intera provincia, di tutti coloro che intendevano acquistare droga".