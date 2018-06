Elicotteri e sub in azione alla Plaia per cercare bagnante disperso, una ragazza è morta | VIDEO

In base alle prime informazioni giunte in redazione, una ragazza purtroppo sarebbe deceduta nonostante i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori. I vigili del fuoco sono all'opera con un elicottero in volo ed i sommozzatori in acqua per cercare di individuare un ragazzo disperso. Le ricerche sono localizzate nei pressi della spiaggia libera n.1. Sul posto è presenta anche la capitaneria di porto con due unità navali ed un elicottero che darà il cambio a quello dei pompieri