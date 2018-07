Playa, fogne scaricano in mare tra i bagnanti increduli | Video

Acqua nera finisce direttamente in mare, a pochi metri dagli ombrelloni. E' accaduto alla Playa ieri intorno alle 11.30. Come raccontano i lettori, in spiaggia è arrivato all'improvviso un fiume dall'odore nauseabondo, di liquami e rifiuti