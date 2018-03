Sac, Asec e polizia postale uniti per la lotta al terrorismo ed ai reati informatici | VIDEO

I sistemi informativi per la gestione del servizio idrico, del gas e dei servizi di trasporto in ambito aeroportuale, sono identificati quali “servizi critici” dalla “direttiva Nis”, che stabilisce misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell’Unione

Sono stati siglati oggi presso la questura di Catania i protocolli d’intesa tra polizia di Stato e le società Asec, Sidra e Sac per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici, a tutela dei sistemi di gestione dei servizi critici per la fornitura e distribuzione di gas, acqua e di supporto del traffico aeroportuale. Con questi accordi, le società si impegnano ad adottare procedure di intervento e di scambio di informazioni utili a contrastare più efficacemente i crimini informatici, anche di matrice terroristica.