Poliziotto catanese e il suo video-sfogo sulla decisione di Mattarella

Sta facendo il giro del web, il video di questo poliziotto Nanni Circonciso che esprime il suo disappunto sulla decisione del presidente Mattarella e, in un post pubblico su Facebook, scrive: "Per la prima volta della mia vita verrò denunciato ma da 22 anni sono e giurai di essere fedele agli Italiani! Io non ci sto’ scusate l’emoZione!"