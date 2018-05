Abbattimento del Ponte Gioeni, la versione di Sebastiano Arcidiacono | VIDEO

Il vicepresidente vicario del Consiglio comunale Sebastiano Arcidiacono, già assessore della giunta Stancanelli, spiega la sua versione dei fatti sull'abbattimento del ponte del tondo Gioeni ed attacca duramente l'amministrazione Bianco. "Come mai Bianco chiama in causa i vecchi sindaci e come mai lo stesso professore Badalà lo smentisce subito dopo?", si chiede Arcidiacono.

L'argomento è tornato al centro della polemica elettorale dopo un video chiamato "Operazione verità", in cui l'attuale primo cittadino spiega di aver proceduto con la demolizione - prima predisposta dall'ex sindaco ma poi stoppata - per evitare possibili pericoli per la pubblica incolumità.

Anche l'assessore ai Lavori Pubblici, Michele Giorgianni, ha spiegato a CataniaToday i passaggi che hanno portato a questa scelta, sottolineando l'ineluttabilità della scelta, la pericolosità del ponte, e difendendo in parte la decisione di Raffaele Stancanelli di procedere con l'abbattimento.