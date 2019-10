Porta della Bellezza, branchi di randagi "all'assalto" delle auto

Il video è stato girato dal consigliere della sesta muncipalità Francesco Valenti del Movimento Cinque Stelle. Pochi giorni fa una donna è stata aggredita da due randagi e il suo cagnolino è morto, sbranato dalla furia degli altri animali. L'esponente pentastellato si chiede se sia giusto per gli abitanti di Librino uscire con la paura, essere inseguiti in auto e in moto dai cani, temere di fare un giro con i bambini piccoli.