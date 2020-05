Il porto di Catania si prepara a far ripartire la movida | Video

Diversamente da quanto accade nel resto della città, l'area del porto di Catania ha una propria regolamentazione per quanto riguarda le attività notturne, che tiene conto delle indicazioni dell'autorità portuale. Se nel resto della città vige il limite dell'una di notte per la chiusura, qui i locali possono lavorare fino alle 3. Una bel vantaggio per spazi polivalenti come il Filenz, che si appresta a riaprire mettendo però da parte gli spettacoli dal vivo e le serate musicali. Modificando la piattaforma all'esterno della Dogana, si potranno far sedere in sicurezza circa 250 persone. E' quanto ci spiega il titolare Alessandro Scardilli che, per garantire una continuità lavorativa ai suoi circa cento dipendenti, sta cercando di sviluppare su più fronti le proprie attività in vista di una ripartenza graduale.