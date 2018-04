I lavoratori marittimi della New TTT Lines e gli addetti alla biglietteria della società Navigerium, da quattro giorni vivono a bordo della nave ormeggiata al porto di Catania. L'occupazione andrà avanti ad oltranza per scongiurare il licenziamento di circa 170 persone. La protesta si divide quindi su più fronti: da una parte le trattative in Prefettura, dall'altra il presidio permanente