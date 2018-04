Salvaciclisti denuncia come, nonostante le promesse del Comune, nulla sia stato fatto per consentire a pedoni e ciclisti di raggiungere le spiagge della playa oltrepassando il varco doganale. E' stato infatti chiuso alcuni mesi fa dopo la presunta "apertura" del porto alla città, che ha reso inaccessibile il lato ovest, per motivi di sicurezza