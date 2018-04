Primavera in città, weekend ricco di eventi: a maggio una iniziativa al giorno | VIDEO

In programma per martedì 10 aprile “ Sicily Fashion Night Out” una notte di apertura di musei e siti culturali a partire dalle ore 19 , in concomitanza di un evento dedicato alla promozione della Moda made in sud

Il ricchissimo programma della manifestazione "Primavera dello sport" prevede eventi sportivi che Catania ospiterà da aprile a giugno, con una grande concentrazione di appuntamenti nel mese di maggio: uno al giorno.

Con più di venti discipline rappresentate, due eventi internazionali e molti altri a livello nazionale e locale, "La Primavera dello Sport" darà un grande spazio all'aspetto emozionale e sociale della pratica sportiva. Per questo fine settimana, sono molti gli eventi culturali in programma.

Eventi musei civici e siti monumentali aperti dalle ore 19 fino alle 24

A libera fruizione

-Palazzo della Cultura (Via Vittorio Emanuele 121)

-Chiesa di S. Camillo dei Mercedari via Crociferi.

-Chiesa-oratorio S. Filippo Neri(via Teatro Greco 32)

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Chiesa S. Sebastiano

-Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara ,via Castello Ursino 26

-Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”

-Palazzo de Gaetani

-Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille

-Museo della Rappresentazione Villa Zingali Tetto Via Etnea 742

-Museo di Zoologia di Via Androne 81

-Collezione di Scienze della Terra Corso Italia 57

-Piazza Università – Piazza Duomo

-Autobooks

A pagamento

-Palazzo della Cultura

-Castello Ursino

-Museo Belliniano ed Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

-Chiesa San Nicolò l’Arena

-Terme Achilliane

-Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta

-Monastero dei Benedettini

-Museo di Archeologia dell'Università di Catania (Palazzo Ingrassia - Via Biblioteca, 36)

-Orto Botanico (Via Etnea, 397)

-Teatro Antico

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, (fera o luni).

-Cripta di S. Euplio

-Teatro Massimo Vincenzo Bellini

-Palazzo della Cultura, Via Vittorio Emanuele, 121, dalle 19,00 alle 24,00

Visitabili le mostre:

-Toulouse Lautrec. La Ville Lumière 150 opere provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene

ingresso prezzo ridotto €10,00*(ultimo biglietto ore 23,00) visite guidate a pagamento su

prenotazioni al numero 3442249701 a cura dell'Associazione Guide Catania

ad ingresso libero:

-Al Caffè Letterario ore 18,30, inaugurazione mostra : Un'astrazione figurativa/una figurazione

astratta dello scultore Pierluigi Portale a cura di Ornella Fazzina

Visitabile anche:

- “l'Icona votiva di Sant'Agata” realizzata da Salvo Ligama all'interno degli antichi resti di casa Platamone

-scultura "Neth" realizzata, nell'ambito dell’International Connessus Program “Jihart - Arte e Pace”, dagli artisti Giuse Rogolino e Giusy D’Arrigo

-scultura Legami di Jano Sicura

-scultura Il senso della Responsabilità di Orazio Coco

-momentaneamente visitabile la candelora di Monsignor Ventimiglia

installazioni fisse presso la Torre Saracena:

-Opera pittorica “Regolo” realizzata da Rosario Genovese

-Opera pittorica “ LAS CUCHARILLAS PARA EL CAFFE’ FLORIAN” realizzata da Sergio Pausig

-Opera pittorica “Agata è per sempre” realizzata da Daniela Costa

-Candelora dedicata ai Devoti in onore di S. Agata realizzata dagli allievi dell'Accademia di Belle

Arti di Catania, curata da Angelo Cigolindo

Castello Ursino, Piazza Federico di Svevia

Dalle 19.00 alle 24.00 ( ultimo biglietto ore 23.00); prezzo ridotto € 7,00*

Visitabili le mostre:

- I TESORI NASCOSTI.Da Giotto a De Chirico, con l'ultima opera esposta di Antonello Da

Messina

- I Tesori del Castello Ursino

- “Voci di Pietra”selezione di 35 epigrafi della collezione epigrafica del Museo Civico Castello Ursino

-”Vesti e Capricci del Tempo”

Mostra “ Tesori Nascosti “ visite guidate 3,50 da aggiungere al prezzo del biglietto ( 7 euro prezzo notte dei Musei) . Su prenotazione al numero 3668708671 o via email

guidect.eventi@gmail.com a cura dell'Associazione Guide Catania.

Museo Belliniano Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

Visite guidate 1€. Sarà interessante conoscere la vita del compositore ,nostro concittadino

Vincenzo Bellini in mezzo a spartiti , cimeli e piccoli capolavori realizzati dalle dame per il cigno catanese . Non e’ necessaria la prenotazione, a cura dell'Associazione Guide Catania.

Alle ore 21.00 Ensemble Accentus "Vibrazioni ed evocazioni naturalistiche...in corde e versi in contrappunto". Musiche del Settecento e Ottocento europeo, poesie di Rita Marta Massaro.

Museo Emilio Greco Piazza S. Francesco d’Assisi, 3

Apertura dalle 19,00 alle ore 24,00 ultimo ingresso ore 23.30 Biglietto d'ingresso € 1,00.

Visitabile la mostra bipersonale delle artiste siciliane Nelly D'Urso e Antonella Serratore.

Organizzata dall’Accademia Federiciana nell'ambito del VII Festival siciliano della Cultura curata da Fortunato Orazio Signorello.

Chiesa Monumentale di San Nicolò l’Arena, Piazza Dante

Apertura dalle ore 19,00 Ingresso alla Chiesa e visite guidate gratuite , accesso al

camminamento 1 € . Non è obbligatoria la prenotazione a cura dell'Associazione Guide Catania.

Galleria Arte Moderna Ex Convento di Santa Chiara, via Castello Ursino 26

Visitabile la mostra Totò Genio ingresso libero

Biblioteche Riunite "Civica e A. Ursino Recupero"

dalle ore 9,00 alle 13,00

"Un sguardo nell'animo attraverso il costume". Rarità bibliografiche delle Biblioteche Riunite

"Civica e A. Ursino Recupero" mostra e visite guidate della Biblioteca ad ingresso libero

Terme Achilliane Piazza Duomo

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30)Ingresso a tariffa ridotta € 1.00

Sarà possibile acquistare i biglietti al Museo Diocesano o davanti l’ingresso delle Terme.

Il pubblico sosterà nell’area esterna della Cattedrale, lungo la balaustra, e l’accesso al sagrato sarà fruito solamente dal gruppo che visiterà il sito

In collaborazione con la l’Arcidiocesi e la Chiesa Cattedrale di Catania.

Chiesa e Cripta di S. Gaetano alla Grotta piazza Carlo Alberto

dalle ore 19.00 alle ore 23.30 (ultimo ingresso ore 23.00)biglietto d'ingresso € 1.00

In collaborazione con l’Arcidiocesi di Catania

Teatro Antico

dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (ultimo ingresso ore 23.30) con biglietto ridotto (3 euro).

a cura dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della Valle dell’Aci

-Basilica Santuario Parrocchia Maria SS. Annunziata al Carmine, Piazza Carlo Alberto (fera o luni).

dalle ore 19:00alle ore 24:00 circa (in base al flusso dei visitatori, la chiesa rimane aperta oltre l'orario stabilito)

Chi lo desidera potrà fare la visita guidata della chiesa con il contributo di 1,00 euro a persona. Quanti non vorranno usufruire della visita guidata, o non vorranno accedere in sacrestia,potranno liberamente visitare,lasciando se si vuole un offerta per la chiesa.

Per informazioni si può contattare il seguente numero telefonico: 3494321349.

Sono previste visite su prenotazioni.

Chiesa di S. Camillo dei Mercedari via Crociferi

dalle ore 19:00 alle ore 24:00

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un offerta per la chiesa.

Chiesa-oratorio S. Filippo Neri (via Teatro Greco 32)

dalle ore 19:00alle ore 24:00.

Sarà possibile visitare la chiesa settecentesca, il chiostro (cortile) e il teatro, in oltre sarà possibile accedere alla torre panoramica, dove è possibile ammirare la città di Catania dall'alto. La visita sarà guidata dagli animatori dell'oratorio. Si invitano i visitatori a lasciare un offerta per la chiesa.

Chiesa di S.Sebastiano Piazza Federico II di Svevia

dalle ore 19:00 alle ore 24:00.

Sarà possibile visitare liberamente, lasciando se lo si vuole un’offerta per la chiesa. In questa occasione sarà possibile visitare la sacrestia e la casa del Fercolo, dove è custodito il prezioso fercolo di S. Sebastiano e una delle dodici candelore di S. Agata, della categoria dei Macellai, con un contributo libero.

Teatro Massimo Vincenzo Bellini

dalle 21.00 alle 23. Costo 5 euro a persona . Il prezzo include il biglietto d’ ingresso e la visita guidata .Prenotazioni al numero 3442249701 o via email guidect.eventi@gmail.com a cura dell'Associazione Guide Catania.

Cripta di S. Euplio

Un sito avvolto nel mistero.Il compatrono dimenticato.Martiri di ieri e di oggi.

Etna ngeniousa, in collaborazione con il Comune di Catania, Assessorato alla Cultura, e con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo propone una visita drammatizzata che fra storia e poesia farà rivivere questo luogo carico di fascino.

L'evento si svolgerà esclusivamente su prenotazione.

Start ore 19.00

Gruppi max 30 persone

Durata del percorso 45 minuti

Partenze ore 19.00 / 20.00 / 21.00

Info e prenotazioni

-3381441760 / 333.1999648

asso.etnangeniousa@gmail.com

Contributo di partecipazione €4.00

Monastero dei Benedettini – Museo della Fabbrica Piazza Dante 32

dalle 19.30 alle 22.30, con partenza ogni ora, 19.30, 20.30, 21.30 e 22.30 ,visite guidate all'interno dell'edificio monastico, il costo ridotto per notte dei musei a € 5,00 /2€ studenti | Integrato

Museo+ Monastero 6 euro | Integrato Museo+ Monastero 3 euro per Studenti | integrato Monastero + Orto

9,00 € max 25 visitatori

La prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. A cura di Officine Culturali.

Museo di Archeologia dell'Università di Catania (Palazzo Ingrassia - Via Biblioteca, 36)

dalle 19.30 alle 22.30, con partenza ogni ora, visite guidate all'interno delle sale che custodiscono la Collezione Libertini, il costo ridotto corrisponde a € 2.00 | 1 € studenti |Integrato Museo+ Monastero 6 euro | Integrato Museo+ Monastero 3 euro per Studenti | Museo + Orto 6.00 € max 15 visitatori

La prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. A cura di Officine Culturali.

Orto Botanico (Via Etnea, 397)

dalle 19.30 alle 22.30, con partenza ogni ora, 19.30, 20.30, 21.30 e 22.30, visite guidate all'interno del giardino scientifico dell'Università degli Studi di Catania, in cui, oltre alle collezioni di piante succulente, di palme e di piante spontanee siciliane, sarà visitabile anche la mostra temporanea sugli agrumi di Sicilia il costo | biglietto ridotto per notte dei musei a € 5,00 /2€ studenti | integrato Monastero + Orto 9,00 € Museo + Orto 6.00 € max 25 visitatori.

La prenotazione ai numeri 095 7102767 - 334 9242464 è obbligatoria. A cura di Officine Culturali.

Museo della Rappresentazione Villa Zingali Tetto Via Etnea 742.

dalle 19.30 alle 22.30 Il museo raccoglie, tra gli altri, i progetti di archivio dell'architetto catanese Francesco Fichera e incisioni di Giovan Battista Piranesi. Ingresso libero a cura dell'Università di Catania

Museo di Zoologia di Via Androne 81

dalle 19.30 alle 22.30 raccoglie diversi esemplari faunistici descritti e catalogati, per specie e provenienza. Ingresso libero a cura dell'Università di Catania

Collezione di Scienze della Terra. Corso Italia 57

dalle 19.30 alle 22.30 in cui sono visitabili le Collezioni di Mineralogia, Petrografia e Vulcanologia, la Collezione di Paleontologia e la Collezione degli Strumenti di misura mineropetrografici, geofisici e geochimici a cura dell'Università di Catania

Polo Tattile Multimediale: per parlare anche di Moda

dalle 19 alle 24, con ingresso gratuito per tutti, la visita guidata alla struttura divulgativa della Stamperia Braille si concluderà con una performance: cinque abiti-costumi realizzati dall’Accademia di Belle Arti saranno analizzati con il rivelatore di colori

Saranno inoltre a disposizione campioni delle pregiate stoffe utilizzate per realizzare i cinque abiti, disegnati, tagliati e cuciti a cura della cattedra di Storia del Costume diretta dalla docente Maria Liliana Nigro. Gli abiti-costumi fanno parte della collezione esposta nell'ultima mostra dedicata a Sant’Agata che tanto successo ha riscosso nel febbraio scorso. Il rivelatore di colori, un apparecchio anche detto Color test, consente ai non vedenti, di scegliere le tonalità degli abiti da indossare.

Inoltre, il Polo offrirà come sempre un tour interessantissimo che dà la possibilità di “toccare con mano” i plastici di meravigliosi palazzi - dal Teatro Massimo Bellini al Palazzo degli Elefanti, dal Colosseo alla Moschea Blu di Istanbul – e i quadri (in rilievo) dipinti da Michelangelo e Caravaggio, e sculture come il David di Donatello.

Va ricordato come questi manufatti siano stati tutti realizzati nei laboratori tiflologici della

Stamperia Regionale Braille di Catania, da oltre trent’anni impegnata nell’integrazione scolastica, sociale e lavorativa di ciechi e ipovedenti.

Oltre al Museo Borges, poi, il Ptm offre come detto anche le esperienze del Bar al buio e del Giardino sensoriale che consentono di constatare come, senza la vista, gli altri sensi vengano esaltati. E uno Show room con tutti i più moderni ausili per non vedenti. Dal Color test, appunto, agli orologi, dalle tastiere per pc a mille altri oggetti.

Palazzo de Gaetani, nel cuore di San Berillo, in via Pistone 59 Catania.

Dalle 19,00 alle 24,00 visitabile la mostra " Narrazioni - riflessi di San Berillo / Trame, memorie e storia di un quartiere che non si lascia cancellare" organizzata e allestita da Trame di Quartiere, progetto di rigenerazione urbana sul quartiere di San Berillo, l'ingresso é con donazione volontaria.

Piazza Università Piazza Duomo Palazzo di Città dalle ore 22,00.

L' Accademia di Belle Arti di Catani, Cattedra di Storia del Costume per lo

Spettacolo effettuerà una performance di moda e costume dal titolo NESSUN DORMA,

proponendo 117 abiti – costumi, interamente realizzati a mano dai migliori studenti dell' ateneo catanese, creazioni foggiate tra arte tradizione ed innovazione,dove le trame gli ordite ed i merletti narrano le feste della santa Vergine e martire Agata patrona di Catania, linguaggio persuasivo forte e trasversale che imprime nello spettatore rimembranze di storia ed al contempo di temi attuali,racchiusi in esempi di alta sartoria. Al Palazzo di Città altri venti abiti su manichino verrano posti in mostra come testimoni di cultura e imprenditoria,attuata da giovani e da artisti pregni di speranze e coraggiosi nel " FARE" –

Autobooks Dalle 19,00 alle 24,00

L'Autobooks con il suo carico di libri sosterà in piazza Università con l'iniziativa “Fumetti a bordo” organizzata dalla Grafimated Cartoon/Scuola del Fumetto Palermo-Catania che parteciperà a questa iniziativa con alcuni dei propri iscritti, che realizzeranno sketch su richiesta. In collaborazione con l'Etna Comics. Saranno presenti gli studenti dell'istituto “G. B. Vaccarini”, impegnati con il Comune di Catania in un progetto di alternanza scuola lavoro i quali, con servizi video e fotografici racconteranno lo svolgimento delle giornate,

In collaborazione con:

Arcidiocesi di Catania

Museo Diocesano

Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità

Siciliana -Polo Regionale di Catania per i Siti Culturali e Parchi Archeologici di Catania e della

Valle dell’Aci

Officine Culturali

Biblioteche Riunite “Civica e A. Ursino Recupero”

Associazione Guide Turistiche di Catania

Associazione Etna 'ngeniousa

Teatro Massimo Vincenzo Bellini

Polo Tattile Multimediale della Stamperia Braille

Palazzo de Gaetani

Accademia Belle Arti Catania

Università di Catania

Grafimated Cartoon