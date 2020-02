Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La festa di Sant'Agata in via Plebiscito | Video

Come ogni anno, il passaggio del fercolo e della processione in via Plebiscito è uno dei momenti più caratteristici della processione. Le candelore, precedute dai portatori di ceri, hanno effettuato il consueto omaggio all'altarino del parcheggio dell' Amt