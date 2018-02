Studenti del "Fermi-Eredia" partecipao a progetto "Get up": pesto bio per gli abitanti di Barriera | VIDEO

Gli alunni dell'istituto agrario catanese "Fermi-Eredia" hanno creato la cooperativa "Acs Natural Smile" che coltiverà piante officinali e basilico per produrre vasetti di pesto biologico. Al progetto europeo "Get Up", seguito dalla cooperativa "Prospettiva", partecipa anche il liceo artistico E.Greco insieme alla cooperativa Marianella Garçia