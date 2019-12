Una proposta di matrimonio in aeroporto: tra balli, musica e commozione

Lo scalo di Fontanarossa diventa sempre più simbolo dell'amore. Non è la prima volta che, infatti, qualcuno chiede la mano della sua amata al suo arrivo a Catania. In questo caso Daniele ha chiesto alla "sua" Gresy di unirsi a lui per sempre a suon di musica, balli e coreografie. Il video, postato sulla pagina Facebook dell'aeroporto, ha commosso tutti.