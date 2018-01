Famiglie senza casa da 18 mesi occupano un b&b a San Cristoforo

Le tre famiglie ospiti di un b&b a San Cristoforo, a spese del Comune, hanno deciso ieri sera di occupare la struttura salendo sul tetto del palazzo di via Iuvara ed esponendo degli striscioni nel balcone. Si dicono disposti a tutto pur di sbloccare la situazione in cui vivono da 18 mesi a questa parte ed hanno impedito anche ai carabinieri, giunti sul posto insieme a pompieri ed ambulanza, di entrare per prendere contatti.

"La nostra protesta continuerà ad oltranza - spiegano telefonicamente - ed insieme a noi ci sono anche altre famiglie nella stessa situazione. Il proprietario del b&b è venuto ieri sera per prendere atto della nostra occupazione e probabilmente ci saranno delle conseguenze per noi. Ma non ci faremo scoraggiare".