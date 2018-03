Protesta degli studenti catanesi contro la "Buona Scuola" | VIDEO

Nei locali di Confindustria tre studenti hanno deciso di incatenarsi per rivendicare la centralità della scuola pubblica. "Abbiamo ritenuto necessario spingerci così tanto - scrivono gli studenti in una nota perché vogliamo innanzitutto lasciare delle dichiarazioni, in quanto crediamo che noi studenti abbiamo avuto poca voce in questi anni di opposizione e di lotta contro la Buona Scuola. Questa legge crediamo sia assolutamente anti-sociale, e non rispecchia minimamente l'esigenza degli studenti, costretti a lavorare gratis, a studiare all'interno di strutture fatiscenti e con un programma didattico non più alla portata dei nostri tempi"