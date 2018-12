Trasporti: scioperano gli autisti dei mezzi a noleggio | VIDEO

L'Anitrav, sindacato che riunisce quanti sono in possesso di una licenza n.c.c., ha indetto un sit in davanti la prefettura di Catania per manifestare contro una modifica alla legge quadro dei noleggiatori. "Va a vantaggio dei tassisti - spiegano - penalizzando 200 mila lavoratori"