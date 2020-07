Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Rapina in una stazione di servizio a Vizzini | Video

I carabinieri del nucleo della compagnia di Palagonia hanno arrestato il 21enne Alfio Simone Sapienza di Lentini, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Caltagirone in ordine ai reati di rapina aggravata in concorso e ricettazione