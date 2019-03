Assalto ad un paninaro, rapinatore riconosciuto dai tatuaggi | Video

I carabinieri di Misterbianco hanno arrestato Giovanni Santoro e Vincenzo Solimene, responsabili di una rapina ad una panineria di via Campo Sportivo a Misterbianco. Uno col volto coperto, l'altro con con il viso parzialmente travisato da un cappuccio e un passamontagna.

Si sono presentati al bancone nel cuore della notte, all'una e mezza dello scorso 31 gennaio, rubando tutta la cassa con 300 euro in contanti, minacciando di morte i due dipendenti in servizio. Analizzando le immagini,i carabinieri hanno ricostruito il fatto, riconoscendo uno dei due per i suoi tatuaggi ed il secondo in quanto noto pregiudicato per reati di droga. Si trovano entrambi nel carcere di piazza Lanza.